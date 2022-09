сегодня



Новый альбом SUPERCHUCKER выйдет осенью



SUPERCHUCKER 14 октября выпустят новую работу, получившую название "Awake".



Трек-лист:



“You”

“Awake”

“You’re To Blame”

“The Grand Return”

“Burn”

“Isolate”

“When My Time Runs Down”

“Silence”

“Living On Borrowed Time”







