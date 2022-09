все новости группы







20 сен 2022 : Новые песни DISTRÜSTER



Новые песни DISTRÜSTER



Группа DISTRÜSTER выпустит новую работу "Sic Semper Tyrannis" тридцатого сентября. За оформление отвечал Adam Burke.



Трек-лист:



"Nobody Dares"

"Now"

"Die!"

"To Live Beautifully"

"A.P.O.S."

"Burning. Open. Wounds."

"Martyr’s Game"

"Over and Over"

"Loyal to None"

"Bullshit"

"Calm Under Fire"







