Видео с текстом от KILLER KINGS

"Higher", официальное видео с текстом от группы KILLER KINGS, в состав которой входят Gregory Lynn Hall (ex-101 South) и Tristan Avakian (ex-Red Dawn, Queen Extravaganza), доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Burn For Love", выходящего 14 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Burn For Love"

"I Will Be Stronger"

"Higher"

"In A Different World"

"Another Night, Another Fight"

"Phoenix"

"Two Ships"

"Losing Me"

"Do Or Die"

"The Pains Of Yesterday"

"Ain’t No End In Sight"







