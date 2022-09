сегодня



Новое видео CITY OF CATERPILLAR



“Paranormaladies”, новое видео группы CITY OF CATERPILLAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mystic Sisters", выходящего 30 сентября на Relapse Records.



Трек-лист:



“Thought Drunk”

“Paranormaladies”

“Decider”

“Mystic Sisters”

“Manchester”

“Voiceless Prophets”

“In The Birth Of A Fawn”

“Ascension Theft…(Gnawing Of The Bottom-Feeders)”







