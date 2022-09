все новости группы







Satin

Норвегия

26 сен 2022 : Видео с текстом от SATIN



Видео с текстом от SATIN



SATIN опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу "Angels Come, Angels Go”, который взят из нового альбома “Appetition”.



Трек-лист:



01. Going Your Way

02. Angels Come, Angels Go

03. Waiting For Another Man

04. Everybody Needs To Be Loved

05. A Dream Coming True

06. Looking At You

07. Pearly Gates

08. Jenny (I’m Bringing You Down)

09. Still Waiting

10. Fight Again







