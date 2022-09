все новости группы







27 сен 2022 : Новая песня BIWO



сегодня



Новая песня BIWO



"Live Now", новое песня BIWO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Life And Death".



Трек-лист:



Live Now 04:20

Fountain Of Youth 04:04

Win This Fight 03:22

Mother Earth 08:36

Poor Boy 04:43

I 04:54

Alone In The Dark 04:11

Judgment Of The Gods 06:45







