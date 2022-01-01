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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
BRUCE DICKINSON — о группис
20
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
12
ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»
12
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BIWO
?
-
-
27 сен 2022
:
Новая песня BIWO
сегодня
Новая песня BIWO
"Live Now", новое песня BIWO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Life And Death".
Трек-лист:
Live Now 04:20
Fountain Of Youth 04:04
Win This Fight 03:22
Mother Earth 08:36
Poor Boy 04:43
I 04:54
Alone In The Dark 04:11
Judgment Of The Gods 06:45
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Сообщений нет