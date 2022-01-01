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*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 12
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BIWO

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27 сен 2022 : 		 Новая песня BIWO
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|||| сегодня

Новая песня BIWO



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"Live Now", новое песня BIWO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Life And Death".

Трек-лист:

Live Now 04:20
Fountain Of Youth 04:04
Win This Fight 03:22
Mother Earth 08:36
Poor Boy 04:43
I 04:54
Alone In The Dark 04:11
Judgment Of The Gods 06:45




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