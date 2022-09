сегодня



Новое видео THE SCUM



“The Death of Light”, новое видео THE SCUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Hunger”.



Трек-лист:



01. Winds Of The End

02. I Drink Your Blood And I Eat Your Skin

03. Burial

04. One Of Them

05. The Hunger

06. Withered Faith

07. The Seal

08. The Death Of Light

09. Redemption

10. Rogue







