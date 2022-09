сегодня



Новое видео FOLKRIM



"Midsummer Mead", новое видео FOLKRIM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "On Foaming Waves".



Трек-лист:



Blackout

Unhinged Alchemist

On Foaming Waves

Crack a Cold One

Towards the Sun

Entwined!

One More For the Road

Midsummer Mead

Brace Yourselves

Rövarehumppa

Under the Black

Winterstorm

Drunken Song

A Falling Tide







просмотров: 155