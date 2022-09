27 сен 2022



Новое видео NEVENA



"Bad Sun Rising", новое видео NEVENA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Nevena":



1. Bulletproof

2. Bad Sun Rising

3. Straight Into Madness

4. Too Late

5. Writer's Block

6. Miracles

7. You Two

8. Fire In Me

9. Brand New Heart

10. Veil On The Mirror

11. Outrageous







