29 сен 2022 : Новая песня AGELESS SUMMONING



Новая песня AGELESS SUMMONING



"Descent from the Infinite", новая песня AGELESS SUMMONING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Corrupting the Entempled Plane", выход которого намечен на начало 2023 на Dark Descent Records.







