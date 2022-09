28 сен 2022



Музыканты STONE SOUR, FAITH NO MORE в DIRTY O'KEEFFE



Heavy Water, новая песня группы DIRTY O'KEEFFE, в состав которой входят Christian Martucci из Stone Sour, Billy Gould из Faith No More, Dave Raun из Lagwagon и Steve Shepard из Trash N' Privilege, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Heavy Water:







