3 окт 2022



Демо GEHENNAH выйдет на виниле



Critical Mass Recordings собираются выпустить на виниле и CD демо GEHENNAH 1994 года — Brilliant Loud Overlords Of Destruction (B.L.O.O.D.). Релиз намечен на 28 октября и будет доступен в следующих вариантах:



Винил:

-Red transparent vinyl, 140 grams. 225 copies made.

-Standard black vinyl, 140 grams. Non-limited edition.

Both variations comes with black poly-lined inner bags and a double-sided insert with lots of previously unseen photos, plus the full tape demo cover art.



CD:

Four-panel DigiPak CD with a 6-page booklet with lots of previously unseen photos, plus the full tape demo cover art.







+0 -0



просмотров: 132