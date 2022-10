сегодня



Новое видео SILENTLIE



“Equilibrium”, новое видео группы SILENTLIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Equilibrium", выпущенного Rockshots Records.



Трек-лист:



“Divided”

“On My Skin”

“Something To Remember”

“Taste Of Solitude”

“The One Who Disappears”

“Equilibrium”

“Hysteria”

“Modern Paradox”

“The Others”

“World Upside Down”







