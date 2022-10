Новое видео LIONHEART

сегодня



'Live By The Gun' , новое видео группы LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Welcome To The West Coast III, выходящего девятого декабря на Arising Empire:



"The Trilogy Intro"

"Death Comes In 3's" feat. Jamey Jasta (Hatebreed)

"Hell On Earth"

"Live By The Gun" feat. Ice-T (Body Count)

"Cold Water Farewell"

"Stories From The Gutter Pt. II" feat. Antmoney (E-Town Concrete)

"New Money / Old Pain"

"Deathbed Confession" feat. Jamey Jasta (Hatebreed)

"At War With The Gods" feat. Los (Desmadre)

"Bonnie & Clyde '05"

"Exit Wounds" feat. Alex (Malevolence)







