6 окт 2022 : HELL THEATER на Wormholedeath Records



HELL THEATER на Wormholedeath Records



HELL THEATER заключили контракт с лейблом Wormholedeath Records, на котором 28 октября состоится цифровой релиз альбома S'Accabadora — CD-версия будет выпущена в ноябре:



"Laughing Doll" (Intro)

"Eyes Painted Blood"

"A Strange Death"

"Church Of Saint Anthony, Pt. 1"

"Church Of Saint Anthony, Pt. 2"

"Mamuthones Dance"

"In The Dark Room"

"Domus De Janas"

"Dressed In Black"

"Morte Be Thy Name"

