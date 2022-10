сегодня



Новая песня BLACK HOLE



"Never Surrender", новая песня группы BLACK HOLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Whirlwind Of Mad Men, выход которого запланирован на 11 ноября на Rockshots Records:



“Chasing The Kraken”

“Walking With The Devil”

“Dark Horizon”

“Whirlwind Of Mad Men”

“Legend Of Justine”

“My Precious Dream”

“Never Surrender”

“Breaking The Rules”

“Line Of Sight”

“My Friend”

“Deliverance”

“No Return”

“Fear Of The Dark” (Iron Maiden cover)

“Dream On” (Aerosmith cover)







+0 -0



просмотров: 144