6 окт 2022 : Новое видео SABU



сегодня



Новое видео SABU



"Kandi", новое видео группы SABU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Banshee, выходящего девятого декабря на Frontiers Music Srl:



"Blinded Me"

"Banshee"

"Kandi"

"Love Don’t Shatter"

"Back Side Of Water"

"Skin To Skin"

"Rock"

"Turn The Radio On"

"Dirty Money"

"Midnight Road To Madness"

"Rock The House"







