7 окт 2022



Видео с текстом от DEFLESHED



DEFLESHED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bent Out Of Shape", которая взята из нового альбома Grind Over Matter, релиз которого намечен на 28 октября в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl

- ochre brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- gold black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- gold silver splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- blood splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear red brown w/black swirls vinyl (Sound Pollution Sweden exclusive - limited to 300 copies)

- smoky grey w/black swirls vinyl (US exclusive - limited to 700 copies)



Трек-лист:



"Bent Out Of Shape"

"Grind Over Matter"

"One Grave To Fit Them All"

"Heavy Haul"

"Dear Devil"

"Staring Blind"

"Blood Well Spent"

"Unburdened By Genius"

"Behind Dead Eyes"

"Blast Beast"

"Last Nail In The Coffin"







просмотров: 162