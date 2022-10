все новости группы







Sirrush

Италия

9 окт 2022 : Новый альбом SIRRUSH выйдет осенью



Новый альбом SIRRUSH выйдет осенью



SIRRUSH выпустят новую работу, получившую название “Molon Labe”, 25 ноября на Non Serviam Records.



Трек-лист:



1 – The Path of Heroes

2 – Deimos

3 – A Son Set His Father Free

4 – With Your Shield …Or On It

5 – Molon Labe

6 – When Muses Speak To Us

7 – The vision of Megistias

8 – The Last Glorious Echo

9 – Remember Who We Were





