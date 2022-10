сегодня



Новое видео SLUGCRUST



"Ecocide", новое видео SLUGCRUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ecocide", выход которого состоялся девятого сентября.



Трек-лист:



Demise Promise

Drag Me to Agony

Buzzard Czar

No Heirs / Dead Souls

Echoless

Arachno-Mariticide

Petrochemical

Scoundrel / Wraith

Swamp Mind

Juris Domina

Ecocide

Event Horizon







