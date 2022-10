все новости группы







9 окт 2022 : Новое видео NEKOMATA



“Algorithmically Imperfect”, новое видео NEKOMATA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “…And Then, The Abusement Park Left Town”, выходящего 31 октября на Revalve Records/Believe.



Трек-лист:



5000 MegaPascal

The Spark

Call To Arms

Sic Semper Tyrannis

Algorithmically Imperfect

Red Queen’s Portrait

Digital Deicide

Golden Vow

Last Days Of Summer

Abusement Park Pt.1

Abusement Park Pt.2







