сегодня



Новая песня DRAGONHAMMER



“Kingdom Of The Ghosts”, новая песня DRAGONHAMMER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Second Life”, выход которого намечен на четвёртое ноября на MY KINGDOM MUSIC.



Трек-лист:



1. Prelude To Conquest

2. Kingdom Of The Ghosts

3. Diamond Of Peace

4. Into The Warrior’s Mind

5. Shattering Hope

6. Fallen Brother

7. Sickness Divine

8. The Rising

9. Silver Feathers

10. Second Life

11. Ending Legacy







просмотров: 249