Видео с текстом от EDDIE VANTEZ



EDDIE VANTEZ опубликовал официальное видео с текстом к новому треку “Is This Love?”, которая взята из выходящего 31 октября альбома “Rough Diamond”.



Трек-лист:



01. Is This Love

02. Little Sister

03. Live On Love

04. One Lonely Night

05. Give In To Love

06. Fire

07. Rough Diamond

08. The Phoenix Has Risen

09. Gigolette

10. It’s All Up To You

11. Healing Touch.







