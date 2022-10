сегодня



Новое видео SCEPTIC



"All I Can Devour", новое видео SCEPTIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Nailed to Ignorance".



Трек-лист:



1. Mind Destroyer

2. Wolf as a Shepherd

3. Fate In My Hand

4. Gaia

5. Wordbow

6. All I Can Devour

7. The Sakkara Bird

8. InHuman

9. Nailed to Ignorance







