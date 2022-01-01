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Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
10
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS
9
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"
8
Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»
8
TESTAMENT готовят балладу
7
FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH
7
KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META...
6
Фраза, имя группы
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Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
10
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS
9
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
все новости группы
Narcotic Wasteland
США
Death Metal
http://www.narcoticwasteland.com/
12 окт 2022
:
Видео с текстом от NARCOTIC WASTELAND
13 окт 2017
:
Новая песня NARCOTIC WASTELAND
9 окт 2017
:
Обучающее видео от NARCOTIC WASTELAND
4 фев 2014
:
Новое видео NARCOTIC WASTELAND
14 янв 2014
:
Видео с текстом от NARCOTIC WASTELAND
28 дек 2013
:
Гитарист NILE основал NARCOTIC WASTELAND
сегодня
Видео с текстом от NARCOTIC WASTELAND
NARCOTIC WASTELAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Best Times Have Passed".
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просмотров: 153
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
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Сообщений нет