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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 8
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*TESTAMENT готовят балладу 7
*FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Narcotic Wasteland

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|||| сегодня

Видео с текстом от NARCOTIC WASTELAND



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NARCOTIC WASTELAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Best Times Have Passed".

NARCOTIC WASTELAND Release Lyric Video For вЂњThe Best Times Have PassedвЂќ




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