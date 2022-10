сегодня



Новое видео BLACK ROYAL



"Ghosts Of The Dead", новое видео группы BLACK ROYAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Earthbound", выходящего 21 октября на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Earthbound"

"Ghosts Of The Dead"

"Conjuration"

"Law Of Nature"

"13th Moon"

"Phoenix Ascending"

"Bleed Your Soul"

"Queen Of The Underworld"

"Bear Cult"

"Barren Land"

"Rite Of Passage"







