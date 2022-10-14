Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
*Новые фигурки BLACK SABBATH 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
[= ||| все новости группы



*

Audioslave

*



14 окт 2022 : 		 AUDIOSLAVE набрали миллиард

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления AUDIOSLAVE 2003 года

4 апр 2020 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от THE RIVER Z

7 июл 2018 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от ANN WILSON

27 сен 2017 : 		 TOM MORELLO о планах AUDIOSLAVE

6 июн 2017 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN исполнил хит AUDIOSLAVE с бывшими участниками группы

4 июн 2017 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN исполнил хит AUDIOSLAVE с бывшими участниками группы

21 янв 2017 : 		 Видео с выступления AUDIOSLAVE

18 янв 2017 : 		 AUDIOSLAVE соберутся для выступления зимой

13 янв 2017 : 		 TOM MORELLO, NUNO BETTENCOURT, RICHIE KOTZEN исполняют AUDIOSLAVE

6 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL готов к работе с бывшими коллегами по AUDIOSLAVE

28 сен 2014 : 		 CHRIS CORNELL объединился для выступления с участником AUDIOSLAVE

28 мар 2008 : 		 CHRIS CORNELL привлёк к работе над сольным альбомом хип-хоп-продюсера

25 сен 2002 : 		 Сингл AUDIOSLAVE уже в сети

12 сен 2002 : 		 CORNELL AGAINST THE MACHINE
| - |

|||| сегодня

AUDIOSLAVE набрали миллиард



zoom
Видео AUDIOSLAVE "Like A Stone" преодолело отметку в миллиард просмотров на YouTube, куда была загружено только в октябре 2009 года.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 окт 2022
gravitgroove
Хз, не понимаю. Корнелл отлично поет, он по сути и тащит весь этот ужасно серый и скудный на мелодию мотив инструментальной части, что больше походит на то уныние, что с 99 года делает RHCP.

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом