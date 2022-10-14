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Audioslave
США
-
http://www.audioslave.com
Myspace:
http://www.myspace.com/audioslave
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CORNELL AGAINST THE MACHINE
сегодня
AUDIOSLAVE набрали миллиард
Видео AUDIOSLAVE "Like A Stone" преодолело отметку в миллиард просмотров на YouTube, куда была загружено только в октябре 2009 года.
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14 окт 2022
gravitgroove
Хз, не понимаю. Корнелл отлично поет, он по сути и тащит весь этот ужасно серый и скудный на мелодию мотив инструментальной части, что больше походит на то уныние, что с 99 года делает RHCP.
просмотров: 193
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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