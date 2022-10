сегодня



Видео с текстом от UDÅNDE



UDÅNDE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "and Denied All Sense and Reason", который будет включен в альбом "Slow Death – A Celebration of Self-Hatred”", выход которого намечен на второе декабря на Vendetta Records.



Трек-лист:



I’m Not a Pessimist, I’m a Realist

Who Got Diagnosed Years Later

and Denied All Sense and Reason

I Mean, Who am I to Blackout?

We Should Welcome the Suffering,

Remember Not to Praise the False King







