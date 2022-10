все новости группы







Earthrise

США

-

https://earthrisemn.bandcamp.com





19 окт 2022 : Новая песня EARTHRISE



сегодня



Новая песня EARTHRISE



“The New Man,” новая песня EARTHRISE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Until We Rest Beneath the Winter Way,” выход которого намечен на 14 октября.



Трек-лист:



The New Man

From Below

Hypervigilant

Generation Loss

Our Work in the Stars Cannot Wait

Prisoner’s Cinema

Engineers of the Human Soul

Void Hymn

Tears of Burning Light







+0 -0



просмотров: 124