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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Messer

*



16 окт 2022 : 		 Новое видео MESSER

16 фев 2022 : 		 Новая песня MESSER
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|||| сегодня

Новое видео MESSER



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"Unf*ckwitable", новое видео группы MESSER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР, выходящего в 2023 году.

MESSER Debut Empowering New Song / Video "Unf*ckwitable"




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