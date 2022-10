все новости группы







Греция

16 окт 2022 : Новая песня DECIPHER



Новая песня DECIPHER



"Enslaved To Be", новая песня DECIPHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Arcane Paths To Resurrection', выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.







