Новое видео VANANIDR



"Dressed In Pain", новое видео VANANIDR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Beneath The Mold”, релиз которого состоялся восьмого октября на Black Lion Records.



Трек-лист:



01.Dominion

02.Awake

03.The Watcher

04.Beneath the Mold

05.Dressed In Pain

06.Sea Of Lies







