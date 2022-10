все новости группы







Mourning

Великобритания

Myspace: https://www.instagram.com/mourningukhc/





17 окт 2022 : Новая песня MOURNING



Новая песня MOURNING



"Disenlightenment", новая песня MOURNING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Disenlightenment", выход которого намечен на 15 ноября на Streets Of Hate.



Трек-лист:



Disenlightenment

Cancer Incarnate

Non Future Decree

Unhonoured Prophecy

Tyranny of Guilt

Desert of the Spirit

Foreboding

Grievance Ascends







