Новая песня DOOMSDAY



"Mask Of Sanity", новая песня DOOMSDAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Depictions Of Chaos".



Трек-лист:



Depictions Of Chaos

Attaining Heaven By Force

Agony Blossoms Fear

Soul Deprivation

Mask Of Sanity

Poisoned Disorder







