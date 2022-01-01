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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
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Astrosaur

*
Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня ASTROSAUR



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"Reptile Empire", новая композиция ASTROSAUR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Portals", выход которого намечен на 18 ноября на Pelagic Records.

Трек-лист:

Opening
Black Hole Earth
The Deluge
Reptile Empire
Eternal Return




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