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Astrosaur

Норвегия

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17 окт 2022 : Новая песня ASTROSAUR



сегодня



Новая песня ASTROSAUR



"Reptile Empire", новая композиция ASTROSAUR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Portals", выход которого намечен на 18 ноября на Pelagic Records.



Трек-лист:



Opening

Black Hole Earth

The Deluge

Reptile Empire

Eternal Return







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