21 окт 2022 : Альбом LUFTWAFFE выйдет спустя 37 лет



сегодня



Heaven And Hell Records объявили о выпуске альбома группы LUFTWAFFE, записанного в 1985 году. The Cardinal Sin Sweep будет впервые доступен на CD, за ремастеринг отвечал Bob Acquaviva, за оформление Steve Cobb.



Трек-лист:



"Freefall"

"Ringmaster"

"Luftwaffe"

"The Chair"

"Motel"

"Blasphemy (Spit)"

"On Time"

"Epitaph"







