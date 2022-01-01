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DIANNE VAN GIERSBERGEN работает над альбомом



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DIANNE VAN GIERSBERGEN опубликовала следующее сообщение:

«Несколько недель назад я сообщила, что работаю над своим первым сольным альбомом. Сегодня я с гордостью сообщаю, что моим соавтором и продюсером является не кто иной, как... Joost van den Broek.

За последние 8 лет я работала с Joost'ом над всеми альбомами Xandria, а также над последним альбомом Ex Libris. Справедливо будет сказать, что он был стабильным, надёжным и, самое главное, умопомрачительным творческим фактором в моей карьере. Поэтому я не могу себе представить, что буду заниматься этим альбомом с кем-то ещё, кроме как с ним. Вы ещё не слышали о нём? Тогда вам стоит ознакомиться с его работами с Epica, Powerwolf, Blind Guardian, Ayreon и многими другими.

В ближайшие 5 лет я выпущу различные синглы и проведу вас по пути, который я прошла за последние 5 лет. Я расскажу вам о препятствиях, страхах, победах и искреннем желании продолжать свой путь.

Присоединяйтесь ко мне и пройдите мой путь вместе со мной к тому, что ждёт вас дальше!»

Former XANDRIA Vocalist DIANNE VAN GIERSBERGEN Working On Debut Solo Album With Keyboardist / Producer JOOST VAN DEN BROEK




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