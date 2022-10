сегодня



Новое видео ISLANDER



"We Scream", новое видео группы ISLANDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "It's Not Easy Being Human".



Трек-лист:



01. We Scream (feat. Spencer Chamberlain of UNDEROATH) (2:41)



02. Evil (2:49)



03. It's Not Easy Being Human (feat. Lacey Sturm) (2:54)



04. Lookin' For Love (3:14)



05. Lights, Camera, Action (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.) (2:58)



06. Skin Crawl (feat. Brian "Head" Welch of KORN, Dan Weyandt of ZAO, Bruce Fitzhugh of LIVING SACRIFICE) (4:11)



07. Black Scorpion (2:57)



08. Skateboard Flowers (feat. HR of BAD BRAINS) (2:39)



09. What Do You Gotta Lose? (3:42)



10. Mayday (3:43)



11. Crazy Crazy World (3:32)



12. Y'all (feat. Hyro The Hero) (2:30)



13. My Friends (feat. Eric Vanlerberghe of I PREVAIL) (2:31)



14. Tear It Down (2:47)



15. Freedom (feat. AJ Channer of FIRE FROM THE GODS) (3:22)



16. No Sleep (3:15)



17. The Outsider (2:53)







