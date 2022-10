сегодня



Новый альбом BLOOD OF THE WOLF выйдет осенью



BLOOD OF THE WOLF выпустят новую работу, получившую название "Blood Of The Wolf. IV: The Declaration Of War", 18 ноября на Horror Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



“With Lightning For Vengeance”

“Father War Enthroned”

“Domination Decree”

“The Sword Everlasting”

“Their Blood Is Our Warpaint”

“From Kingdom To Collapse”

“Ritual Overkill”

“I Am The Blade Of Eradication”

“The Declaration Of War Eternal”







+0 -0



просмотров: 81