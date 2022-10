все новости группы







Whiteabbey

?

-

-





21 окт 2022 : Новый альбом WHITEABBEY выйдет осенью



сегодня



Новый альбом WHITEABBEY выйдет осенью



WHITEABBEY выпустят новую работу, получившую название "Volume Two", четвёртого ноября.



Трек-лист:



"Swan"

"Guardian"

"Angels"

"Wish"

"Shadows"

"Wicked"

"Heaven"

"You"

"Rule The World"







+0 -0



просмотров: 119