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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Новая песня DARKTHRONE 10
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Whiteabbey

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|||| сегодня

Новый альбом WHITEABBEY выйдет осенью



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WHITEABBEY выпустят новую работу, получившую название "Volume Two", четвёртого ноября.

Трек-лист:

"Swan"
"Guardian"
"Angels"
"Wish"
"Shadows"
"Wicked"
"Heaven"
"You"
"Rule The World"

WHITEABBEY To Release Volume Two Album In November




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