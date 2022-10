сегодня



Новый альбом WRECK OF TIME выйдет осенью



WRECK OF TIME сообщили о выпуске нового альбома, получившего название "From Sand - Part II", 24 октября. Это продолжение концептуальной истории, начатой на первой части. За сведение материала отвечал Jens Bogren (Arch Enemy, Symphony X, Sepultura), а мастеринг выполнил Tony Lindgren в Fascination Street Studios.







