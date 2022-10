сегодня



Новая песня 17 CRASH



"Higher", новая песня группы 17 CRASH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Stamina”, выход которого намечен на 18 ноября на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. A Song For Ennio – 2:14

2. Higher – 3:26

3. My World – 3:42

4. Soul – 4:10

5. Keep Yourself Alive – 3:23

6. In My Dreams – 4:34

7. Reach For The Sky – 3:30

8. Flashing Lights – 3:21

9. Brand New Way – 3:49

10 Danger Zone – 3:46

11 Strike First – 4:43







