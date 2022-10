сегодня



Новая песня BLOODCLOT



Группа BLOODCLOT, в состав которой входит бывший вокалист CRO-MAGS John "Bloodclot" Joseph, выпустит новую работу, получившую название "Souls", 16 декабря на Upstate Records.



Трек-лист:



01. Souls

02. Unhinged

03. War Castles

04. Save The Robots

05. Infectious

06. Relentless

07. How Low Can A Punk Get? (BAD BRAINS cover)



Композиция “War Castles” доступна для прослушивания ниже.







+0 -0



просмотров: 89