Новое видео SPELL



"Fever Dream", новое видео группы SPELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tragic Magic", выходящего 28 октября на Bad Omen Records.



Трек-лист:



"Fatal Breath"

"Ultraviolet"

"Hades Embrace"

"Fever Dream"

"Sarcophagus"

"Cruel Optimism"

"A Ruined Garden"

"Souls In Chains"

"Watcher Of The Seas"

"The Watching"







