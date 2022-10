22 окт 2022



Новое видео DISGUSTING PERVERSION



"Remember Me", новое видео DISGUSTING PERVERSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Remember Me”, выход которого намечен на 21 октября.



Трек-лист:



Remember Me

Erebos

Worms Will Crawl On You

Inside Out

Erase The Pain

Memories

Enforce All Hope

Shellshock

Downfall

From The Cradle To The Grave







