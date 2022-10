сегодня



Новое видео REAPING ASMODEIA



"Simulacra", новое видео группы REAPING ASMODEIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Darkened Infinity".



Трек-лист:



1. Parasight

2. Epoch of Choler

3. False Awakening

4. Lamentations

5. Simulacra

6. Terpsichorean Flume

7. Dreamcaster

8. The Forge of Moira

9. Switching Shadows

10. Oneironautic Oblivion

11. Aberration

12. The Consequence of Being







+0 -0



просмотров: 104