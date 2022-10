сегодня



Новое видео AURORA BOREALIS



"Founding Fathers Of Deception", новое видео AURORA BOREALIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Prophecy is the Mold in which History is Poured”, выход которого намечен на четвёртое ноября Hammerheart Records.







