Новая песня CULTØ



“Flare”, новая песня CULTØ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Of the Sun”. выход которого намечен на 27 октября.



Трек-лист:



Flare

Experiment 1

Excrete

Frost

The Desert Of Shadows

Void

The Ashes Of Annihilation

Darkness Leads To Light

Fire From Inside

Of The Sun by CultØ





