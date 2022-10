сегодня



Новый альбом GRAVA выйдет осенью



Группа GRAVA выпустит новую работу, получившую название “Weight of a God”, 28 ноября на Aesthetic Death.



Трек-лист:



Waves

Bender

Crusher

Cauldron

Alight

Appian Way

The Pyre

Waves by GRAVA





