сегодня



Новое видео HIGHWAY QUEEN



“Bitter Soul”, новое видео HIGHWAY QUEEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Bitter Soul”, выход которого намечен на 18 декабря.



Трек-лист:



Hey!

Get On Your Knees

I Lean On You

Here I Am

I Dim The Lights

Bitter Soul

In Vain

Own Will







+0 -0



просмотров: 226